Elba Ramalho se envolve em acidente de carro com idoso

De acordo com o portal G1, a vítima afirmou que tropeçou e bateu com a cabeça no carro de Elba Ramalho. O acidente aconteceu na Rua Joana Angélica.

O idoso se chama Américo Borges e tem 71 anos. Ele é ex-diretor financeiro da Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro (Riotur). De acordo com a delegada Daniela Terra, a 14ª DP, a cantora prestou socorro ao idoso, que foi levado ao Hospital Miguel Couto, no Leblon. Ele não teve ferimentos graves.