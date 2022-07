O Partido Progressistas realizou convenção nacional, na noite desta quarta-feira (27) no auditório Nereu Ramos da Câmara dos Deputados, em Brasília. O governador do Acre, Gladson Cameli participou do evento que homologou o apoio da sigla à reeleição de Jair Bolsonaro (PL). O presidente também compareceu ao evento, ao lado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro

“O Progressistas é a minha casa”, declarou Cameli ao publicar registros do evento.