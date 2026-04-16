Selo Azul é distribuído gratuitamente na RBTRANS, garante Felipe Tchê

“Autor da lei que criou o adesivo de identificação para veículos que transportam pessoas com autismo explica como funciona a entrega gratuita na Superintendência Municipal de Trânsito.”

O vereador Felipe Tchê, autor da Lei Selo Azul, utilizou suas redes sociais para explicar como as famílias atípicas de Rio Branco podem ter acesso ao adesivo que identifica veículos que transportam pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O parlamentar esclareceu que a retirada pode ser realizada tanto na sede da OCA quanto na Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTRANS).

Na publicação, o vereador detalhou que o adesivo pode ser obtido gratuitamente no momento da emissão e renovação das credenciais, ou a qualquer momento, mediante a apresentação do laudo médico que comprove o diagnóstico de TEA ou da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA).

Em caso de perda, dano ao adesivo ou necessidade de troca de veículo, uma segunda via pode ser solicitada sem custo adicional. A iniciativa promove mais respeito e segurança no trânsito, alertando outros condutores sobre a presença de passageiros com hipersensibilidade sensorial.

“É uma política pontual, mas que faz toda a diferença para nossas famílias atípicas. Uma ação que contribui para um trânsito mais respeitoso e ajuda a reduzir estímulos excessivos para quem está dentro do veículo”, reforçou o vereador.