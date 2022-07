Em contagem regressiva para ExpoAcre, Deracre apresenta estandes e celebra 59 anos

O Departamento de Estradas e Rodagens, Infraestrutura Hidroviária e Aeroviária do Acre (Deracre) quer comemorar os 59 anos de fundação ao melhor estilo: com a volta da ExpoAcre, maior feira de agropecuária do Acre, a instituição não só marca presença, mas trabalha pesado para aquela que promete ser a maior de todos os tempos.

Para apresentar a estrutura do Deracre na feira desse ano, o diretor-presidente Petrônio Antunes convidou amigos próximos, representantes do Governo e servidores célebres da instituição para um jantar de apresentação do espaço. O evento aconteceu no sábado (16) e contou com as presenças especiais de: Assurbanipal Barbary (Seict), Glauber Feitosa (Iapen), Edivan Azevedo (Sepa), Cel. Messias (gabinete do governador), Francisco Thum (Idaf), Ticiane Pinheiro (Seet), Claire Cameli (Seasdhm), empresários Dorian Lessa e Wania Pinheiro, coordenadores da ExpoAcre Dudé Lima e Julio Cezar Moura de Farias, tido como um dos mais incansáveis na execução da feira; além de demais diretores de autarquia.

Dentre os componentes da estrutura do Deracre neste ano, estão: um lounge, que traz em sua identidade visual a celebração dos 59 anos da instituição e tem estrutura para receber parceiros; exposição de máquinas que fazem parte do portfólio da instituição; um espaço de realidade virtual para que os visitantes conheçam a rotina dos trabalhadores; e, ao lado, a construção de um heliponto, que servirá de base para o gabinete do governador Gladson Cameli.

“Esse espaço foi construído com muito carinho para todos nós. E o evento de hoje traz pessoas importantes para o Deracre, desde secretários e diretores do governo até servidores célebres que estão conosco desde o início das atividades”, afirma Petrônio.

A equipe de comunicação do Deracre explica a estrutura: a cabine de realidade virtual, projetada no Estande do Deracre, apresentará vídeos que mostram Obras em 360º, com direito a ótima trilha sonora. Nos vídeos é possível comandar a direção e assim olhar as obras pelo ângulo que desejar.

Além disso, no Estande do Deracre terá uma exposição fotográfica, que oferecerá passeio em meio às máquinas que foram recuperadas pelo Estado e que estarão expostas para os visitantes da maior feira do Acre. A exposição apresentará fotos em alta qualidade, com breve histórico, município, investimento e curiosidade da obra.

A ExpoAcre 2022 será realizada entre os dias 30 de julho e 7 de agosto, no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco. O Estande do Deracre, está localizado no Espaço Agroflorestal.

59 anos de história

No dia 26 de julho de 1963, era sancionada a Lei nº 4, que estruturou o Sistema Administrativo do Estado. A quarta lei da história do estado criou junto o Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre).

No ano seguinte, o militar capitão Cerqueira Filho implantava de fato o Deracre. Por ali, já passaram figuras que, posteriormente, se tornaram representantes do povo em cadeiras no executivo, como os ex-prefeitos João Tota de Cruzeiro do Sul e Marcus Alexandre de Rio Branco.

Na gestão do governador Gladson Cameli, o Deracre recuperou máquinas e trabalhou em obras por todo o Acre: tudo poderá ser acompanhado no espaço do Deracre na ExpoAcre: a visita na exposição fotográfica, permite ao visitante entender o processo de reestruturação da autarquia, nesses quatro anos, através de totens com “Antes e Depois” de máquinas, ramais, pontes, sedes, balsas, aeródromos e demais intervenções executadas pela autarquia.

