Em Cruzeiro do Sul, Estado promove palestra para gestores públicos sobre vedações e permissões do período eleitoral

Na tarde desta segunda-feira, 11, o Estado realizou, em Cruzeiro do Sul, uma palestra destinada a gestores públicos do Juruá, sobre vedações e permissões inerentes ao período eleitoral.

A instrução, promovida pela Secretaria de Comunicação (Secom), foi ministrada pelo procurador-geral do Estado, Marcos Motta.

Em destaque na pauta, a publicidade institucional nas redes sociais, a questão da expressão ideológico-partidária nos órgãos públicos e a geração de produtos da comunicação institucional durante o período.

Marcos Motta definiu a ação como “uma orientação ao agente público, de como se portar no período eleitoral de maneira isonômica, que garanta a lisura do processo eleitoral”.

A titular da Secom, Nayara Lessa, lembrou que, apesar da desativação temporária das redes sociais e do portal de notícias do governo, a pasta segue produzindo conteúdo para informar os acreanos sobre as ações de governo.

“Estamos distribuindo informações de maneira espontânea, para que haja cobertura das televisões, sites e rádios das ações realizadas no âmbito da saúde, educação, infraestrutura e demais setores”, pontuou.