Em Sena, dois moradores desaparecem em área de mata; um deles tem 14 anos

O Corpo de Bombeiros da cidade de Sena Madureira tomou conhecimento nesta quinta-feira (28) do desaparecimento na mata de duas pessoas em locais distintos. As buscas já estão sendo realizadas.

De acordo com informações obtidas, um dos casos se deu na altura do km 50, BR-364, sentido Sena Madureira a Rio Branco. “Um adolescente de 14 anos de idade estava dentro da mata na companhia dos tios e, em dado momento, saiu na frente levando um cachorro e disse que iria esperar os tios na beira da estrada. Até agora, não há nenhum vestígio sobre o seu paradeiro”, informou o sargento C. Queiróz, do Corpo de Bombeiros de Sena.

A outra ocorrência foi registrada no KM 45, da BR-364, sentindo Manoel Urbano a Feijó. Um homem identificado até agora como Careca saiu de uma propriedade rural dizendo aos amigos que iria para Manoel Urbano, entretanto, não apareceu até agora.

Nesse caso específico, os Bombeiros estão levantando mais detalhes, visto que, Careca é acostumado na mata já que trabalha fazendo pique. Além disso, ele tem residência em Rio Branco e pode ter se deslocado pra lá.

Além dos Bombeiros, familiares e amigos das vítimas também estão mobilizados nas buscas.