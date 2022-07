Enquete encerrada: veja qual influenciador acreano teve melhor look no São João da Thay

O look da influenciadora acreana Jéssica Ingrede foi escolhido pelos leitores da coluna Douglas Richer no ContilNet como o de maior destaque entre as convidadas do São João da Thay, festa beneficente realizada pela blogueira Thaynara OG, que reuniu vários famosos em João Pessoa, na Paraíba.

A influenciadora acreana usou vestido na cor vermelho, com aplicações de bandeirolas e pedrarias. O trabalho foi realizado pelo estilista de moda Jean Calypso. Que também foi responsável pelo look de Juh Vellegas, que leva a prata na enquete. Em seu Instagram, a acreana falou da emoção de participar pela terceira vez do evento representando o Acre: “Terceiro ano participando do @saojoaodathay e pra mim a felicidade que eu sinto é como se eu estivesse aqui pela a primeira vez!”

Milhares de pessoas participaram da votação que teve a duração de seis dias, uma competição acirrada.

Veja o ranking dos looks dos convidados, de acordo com o resultado da enquete:

Jéssica Ingrede (20.12%) Juh Vellegas (20.05%) Rebecca Aguiar (14.92%) Iasmyne Sampaio (12.35) Emily Aguiar (11.97%) Thiago Dudri (9.17%) Maxine (5.67%) Vanessa dos Anjos (3.81%) Pablo (1.94%)

CLIQUE AQUI E VEJA O RESULTADO FINAL DA ENQUETE ENCERRADA