‘Sextou’ por aí? Por aqui, sim, e com a chegada do final de semana, algumas pessoas já iniciaram suas ‘saidinhas’ com os amigos ou com a família. O ContilNet quer ajudar você a encontrar uma opção de lazer para o fim de semana e, por isso, separamos as melhores opções de teatro, bares, restaurantes, atrações musicais, shows, feiras e outros tipos de diversão para as mais diversas idades. Confira!

O Arraial Geek acontece neste sábado 23 de julho, das 13h às 18h30, no Cine Teatro Recreio, com barracas e atividades, como Correio Elegante, Argola na Garrafa e mais.

Nesta sexta-feira (22), o Especial Pitty acontece no Vintage Pub, com a The Roxy Band no comando dos sucessos da cantora, que tem quase 20 anos de carreira, com pré-show da Three Sounds. Para curtir o tributo, o Vintage Pub tem trabalhado com reserva de mesas através do Sympla, na caixa do estabelecimento ou em contato pelo número (68) 999640870.

Ainda em clima de arraial, neste sábado (23), acontece o Arraiá da OAB/AC, às 18h, no Clube da Advocacia. O evento conta com comidas típicas, apresentação de quadrilhas e mais.

Nesta sexta-feira (22), no Seringal Bier tem pagode com entrada liberada até às 22h, Samba Groove e baladinha do DJ Lunnar.

Para aqueles que curtem sertanejo, no Bar da Piscina, na AABB, haverá a Sexta Sertaneja, hoje (23), com Davi Rocha e Bruno Chinayder.