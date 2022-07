Estado e Sinduscon realizam reunião para reta final das obras no Parque de Exposições

O Estado do Acre, por meio das secretarias responsáveis pelas obras no Parque de Exposições, participou de uma reunião promovida pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon) para tratar sobre a reta final dos serviços executados no espaço visando a Expoacre 2022, a ser realizada entre os dias 30 de julho e 7 de agosto.

As secretarias envolvidas nas obras do Parque de Exposições são as de Infraestrutura (Seinfra), Produção e Agronegócio (Sepa), Desenvolvimento Urbano e Regional (Sedur), Indústria Ciência e Tecnologia (Seict), entre outras, além do Departamento de Estradas de Rodagens (Deracre), e da parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e o Sinduscon.

De acordo com o titular da Seinfra, Cirleudo Alencar, as obras geraram em torno de 280 empregos para operários da construção civil. O gestor ressaltou a importância de trabalhar em conjunto para garantir uma estrutura adequada para receber a população que estará presente na maior feira de agronegócios do Estado.

“Estamos na reta final das obras no Parque de Exposições. O Estado conseguiu trazer trabalhadores de todas as empresas que fazem parte do Sinduscon, trouxe também a Fieac, o Sebrae e todas as secretarias que trabalham diretamente com obras para que pudéssemos unir as forças para que possamos chegar ao objetivo de ter uma estrutura moderna e eficaz para o público. Está tudo muito bem feito e praticamente pronto”, frisou Alencar.