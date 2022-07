Estado inicia inscrições para shows nos palcos alternativos na Expoacre 2022

O Estado, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), visando incentivar os artistas musicais do Acre, abrirá na próxima quinta-feira, 21, o edital de inscrição para a apresentação de cantores e bandas nos palcos alternativos durante a feira de agronegócio Expoacre, edição 2022.

Mais de 50 artistas serão sorteados para se apresentarem ao público durante as nove noites de evento no período de 30 de julho a 7 de agosto, no Parque de Exposições, em Rio Branco.

O lançamento do edital ocorrerá nesta quinta-feira, 21, a partir das 16h, no galpão da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra), dentro do parque.

“O Estado tem o compromisso de incentivar e valorizar nossos artistas, e esse edital é mais uma prova disto. O Acre tem bons representantes e iremos mostrar esses talentos à sociedade que vai estar presente alí durante estas nove noites”, destaca o presidente da FEM, Manoel Pedro de Souza Gomes.