Estelionatário é preso após aplicar golpe do falso Pix em loja de Cruzeiro do Sul

A Policia civil de Cruzeiro do Sul através do Núcleo Nepatri, prenderam em flagrante um homem acusado de aplicar o golpe do falso comprovante de transferência via Pix.

Neste sábado (16), o estelionatário identificado pelas iniciais R.W.P da S., de 31 anos aplicou vários golpes em uma empresa de eletrônicos da cidade. O homem foi preso em flagrante após se dirigir a loja para aplicar mais um dos seus golpes.

O acusado foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul e está a disposição da justiça.