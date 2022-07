Estiagem: nível do Rio Acre preocupa e previsão de chuvas está abaixo da média

Com previsão de chuvas abaixo da média, de acordo com o Boletim Hidrometeorológico do Estado do Acre, o Rio Acre segue atingindo cotas preocupantes. A medição já se aproxima dos dois metros em Rio Branco e o abastecimento de água para comunidades carentes já iniciou, dentro do Plano de Contingência da prefeitura da capital.

Na medição das 6h deste domingo (10), o Rio Acre media 2,02m.

De acordo com o prognóstico lançado no boletim do Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma) do governo do Acre, que compreende o período de 8 a 14 de julho, “há previsão de chuva com volume acumulado na semana de até 10 milímetros em pontos isolados na região do Juruá e Tarauacá-Envira, com indicativo de anomalia negativa, onde as chuvas deverão estar abaixo do esperado para o período em todo o estado do Acre”.

O coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, coronel Cláudio Falcão, afirmou que a prefeitura de Rio Branco, por meio da coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC), vem ampliando a cada ano, o número de comunidades que recebem, nesta época do ano, água tratada.

A Operação Estiagem alcançará 18 comunidades que sofrem com a falta de água, neste período que os poços das comunidades secam, e o nível dos açudes e do rio Acre está baixo.

De acordo com o coronel, na comunidade do Panorama mais de 600 famílias serão beneficiadas. Segundo os moradores, a maior dificuldade começa a partir do mês de julho em diante, pois a maioria das pessoas usam poços e nesta época praticamente todos secam.

“Concluímos a colocação de caixas, não apenas no Bairro Panorama, mas em 17 comunidades. Foram colocadas 64 caixas, com mais 20 caixas das comunidades. Nós vamos continuar atendendo durante todo esse período seco e, dizendo ainda, que esta é uma das ações mais importantes de socorro que a prefeitura realiza em diversas comunidades, totalizando entre 2 e 3 mil famílias. Ao todo quase 13 mil pessoas”, disse Falcão.