Rios do AC estão em alerta máximo de seca: “Será bastante severa”, alerta Defesa Civil

As bacias do Rio Acre e do Rio Purus já apresentam alerta máximo de seca nos municípios de Rio Branco, Assis Brasil, Brasileia e Sena Madureira. O Riozinho do Rola e o Espalha no Seringal Belo Horizonte, que fazem parte da Bacia do Rio Acre, também estão em alerta máximo.

As informações foram retiradas do Relatório Hidrometeorológico produzido pela sala de situação do Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental do Estado (Cigma/AC).

O coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, coronel Cláudio Falcão, que monitora toda a extensão da Bacia do Rio Acre, disse que o plano de contingência já está sendo executado. “Temos várias ações em andamento para atender a população no que diz respeito a crise hídrica, bem como às queimadas, que vão afetar muito a população com esse longo período de estiagem”, confirmou.

As chuvas estão abaixo da média, de acordo com o boletim do tempo do Cigma. “Não será a pior, mas será uma seca bastante severa. No ano passado o Rio Acre chegou a 1,40 metros, o que já muito grave. Esse ano é provável que chegue a essa medição, mas não deve superar a seca de 2016”, informou o coronel.