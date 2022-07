Fieac e Instituto Senai recebem visita de cônsul do Japão

A Federação das Indústrias do Estado do Acre e o Instituto SENAI de Tecnologia Madeira e Móveis Carlos Takashi Sasai receberam, na tarde desta quinta-feira, 28 de julho, a visita institucional da cônsul-geral adjunta do Japão em Manaus (AM), Reiko Nakamura. Acompanhada do vice-presidente da Associação Nipo Brasileira do Acre, Luciano Sasai, ela foi recebida pelos diretores da FIEAC, Raimundinha Holanda e Carlos Henrique Simão, e pelo superintendente do SESI e diretor-regional do SENAI, César Dotto.

Na sede da Casa da Indústria, Nakamura conversou com os representantes do Sistema FIEAC sobre o cenário econômico do estado e suas potencialidades. Em seguida, a cônsul foi ao Instituto SENAI, onde conheceu os laboratórios e toda a infraestrutura da unidade. “Fiquei realmente impressionada. Ainda não conhecia muito bem a indústria madeireira do estado, a qualidade das peças produzidas e espero que o Governo do Japão possa buscar, futuramente, possibilidades de parcerias com o Acre”, destacou.

Vice-presidente da FIEAC, a empresária do setor de confecção Raimundinha Holanda, e o diretor Carlos Henrique agradeceram a visita da cônsul-geral adjunta e ressaltaram que as portas do Sistema Indústria no Acre estão abertas para os japoneses e representantes de outros países. “São todos bem-vindos e esperamos estreitar cada vez mais nossa relação para que possamos estabelecer, por exemplo, trocas de experiências nas áreas de tecnologia, inovação e também nas relações comerciais”, frisou a vice-presidente.