Filho pastor é preso por tentar matar jovem em Plácido de Castro

Ao final da tarde desta sexta-feira, 8, a Polícia Civil de Rondônia prendeu o autor de tentativa feminicidio no município de Plácido de Castro identificado como E. N. da C. de 29 anos.

A vítima, Samara Joab Lima da Silva, de 18 anos, foi atingida por três disparos de arma de fogo no dia 6 de junho desse ano e foi transferida para Rio Branco em estado grave.

O trabalho investigativo da Polícia Civil em Plácido de Castro identificou o autor que estava foragido no município rondoniense de Ji-Paraná. A troca de informação entre as polícias do Acre e Rondônia possibilitou a captura do investigado.

O autor da tentativa de feminicídio é filho do Pastor Raimundo Araújo Costa de 64 anos, morto o dia 24 de fevereiro de 2022 por um quarteto que invadiu sua casa localizada na estrada Transacreana e efetuou vários disparos de arma de fogo.