Flaviano Melo assina nota do MDB em favor da candidatura de Tebet à presidência

Conforme antecipado pelo ContilNet, o MDB do Acre não vai mesmo abraçar o movimento de pelo menos outros 11 diretórios regionais do partido no país, segundo afirma, em nota, o deputado federal Flaviano Melo, presidente do diretório regional do Acre.

A nota é assinada também por todos os dirigentes dos diretórios municipais do MDB no Acre, além dos diretórios de São Paulo e de 18 estados, do MDB Mulher, Fundação Ulysses Guimarães e outros segmentos que não concordam com o apoio emedebista à candidatura do petista Luís Inácio Lula da Silva.

“Em respeito ao povo brasileiro e a todos os filiados, nós defensores de uma alternativa à polarização e ao populismo, ratificamos nosso compromisso de lutarmos pela eleição da Senadora Simone Tebet à Presidência da República”, diz a nota do MDB.

“Esse compromisso faz jus à decisão tomada em outubro de 2019, em Congresso Nacional, em favor da independência ao atual governo e também de resgate aos valores e compromisso do MDB”, acrescenta a nota.

A nota, no entanto, não critica os dirigentes dos 11 diretórios que declaram apoio á Lula. Na Amazônia, o movimento de apoio ao petismo é liderado pelo senador Eduardo Braga (Amazonas).