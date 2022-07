Foragido é preso portando drogas em bar do Segundo Distrito de Rio Branco

O foragido da justiça Breno Henrique Pontes dos Santos, 26 anos, foi preso em flagrante com drogas e por ter mandado de prisão em aberto, na noite desta quinta-feira (30). A prisão aconteceu na saída de um bar na Rua Sertanejo, no bairro Cidade Nova, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, os militares do Rádio Patrulhamento Motorizado do 2° Batalhão estavam em patrulhamento de rotina, quando viram Breno na saído do bar em atitude suspeita. O homem apresentou um certo nervosismo, além de estar portando uma sacola. Ao perceber aproximação da guarnição, o foragido ainda tentou correr, mas foi alcançado pelos PMs.

Foi feito uma revista pessoal e foi encontrado dentro da sacola que o traficante segurava cerca de 50 grama de crack. Ao verificar no sistema da justiça, os PMs descobriram que havia um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas contra Breno Henrique.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao traficante, que foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com as drogas apreendidas, para serem tomadas as medidas cabíveis.