Fraca onda de frio polar chega ao AC nesta quarta-feira; confira detalhes

“Chuvas pontuais e diminuição do calor, com noite amena, vão predominar em Rio Branco e nos demais municípios do leste e do sul do Acre, como consequência da chegada, nesta quarta-feira, de uma fraca onda polar”, a previsão do pesquisador Davi Friale.

Ele alerta que a mudança de temperatura será leve, antecendendo uma mais forte que chega no fim de semana, como noticiamos no ContilNet. “No próximo domingo, chegará ao Acre outra onda polar de intensidade moderada, provocando chuvas já a partir de sábado, que podem ser acompanhadas de temporais, com raios e ventanias”.

Temperaturas para esta quarta-feira (12):

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, com mínimas oscilando entre 19 e 21ºC, e máximas, entre 28 e 30ºC;

– Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus, com mínimas oscilando entre 18 e 20ºC, e máximas, entre 28 e 30ºC;

– Plácido de Castro e Acrelândia, com mínimas oscilando entre 18 e 20ºC, e máximas, entre 28 e 30ºC;

– Sena Madureira e Manuel Urbano, com mínimas oscilando entre 20 e 22ºC, e máximas, entre 30 e 32ºC;

– Tarauacá e Feijó, com mínimas oscilando entre 21 e 23ºC, e máximas, entre 33 e 35ºC;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 32 e 34ºC;

– Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, com mínimas oscilando entre 21 e 23ºC, e máximas, entre 32 e 34ºC.