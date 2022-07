Fundhacre torna público requerimento para renovação de licença para atividade médica

O presidente da Fundação Hospital Estadual do Acre – FUNDHACRE, nomeado através do Decreto Governamental nº 8.644 de 13 de abril de 2021 no uso de suas atribuições legais, TORNA público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC, a Renovação da Licença de Operação – LO, para a atividade MEDICO HOSPITALAR, localizada na Rodovia BR 364 KM 02 – S/N Bairro: Distrito Industrial – CEP.: 69.914-220, no município de Rio Branco – Acre.

A publicação foi feita no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (06). Confira.