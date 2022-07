Gladson Cameli participa de ato cívico em alusão aos 112 anos de Brasileia; VEJA FOTOS

Na fronteira do Brasil com a Bolívia, o município de Brasileia comemora 112 anos no próximo dia 3 de julho. E como parte das comemorações, um desfile cívico em alusão à data foi realizado na noite desta quinta-feira, 30, na avenida Geni Assis, em frente à praça Hugo Poli, no centro da cidade.

Durante o ato cívico, a população acompanhou o desfile das escolas do município, da Companhia Especial de Fronteira do Exército Brasileiro, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre, entre outras instituições.

O governador Gladson Cameli afirmou que os 112 anos da cidade refletem uma história de dedicação de um povo guerreiro. “Agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos vivos, de estarmos presentes. Temos muito o que fazer, mas também temos muito o que agradecer. Cabe a mim a responsabilidade de preparar o estado para os caminhos do futuro das nossas crianças”, afirmou.

Cameli também agradeceu ao Senado e a Câmara Federal pelas parcerias realizadas e em especial nos trâmites para a obra do Anel Viário de Brasileia.

Na oportunidade, a prefeita do município, Fernanda Hassem, destacou a importância do ato cívico para os brasileienses.

“Em tudo nós brasileienses e aqueles que escolheram essa cidade para morar nos orgulhamos desse ato cívico”, disse.

Ela também agradeceu a presença do governador no evento, lembrando que, desde o início da gestão, este é o quarto ano em que o chefe do Executivo Estadual se faz presente no ato cívico na programação do aniversário da cidade. “Que nós possamos a cada dia presentear essa cidade com mais investimentos”, ressaltou.

Em respeito aos guerreiros que deram o melhor em prol da população durante a pandemia de covid-19, as autoridades desfilaram com os profissionais de saúde.

Dentre as autoridades, estiveram presentes no ato cívico o senador Sérgio Petecão, a deputada federal Vanda Milani, a prefeita do Departamento de Pando, Ana Lúcia Reis, o vice-prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, o representante da Câmara Municipal, vereador Elenilson Cruz e a secretária de estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres, Ana Paula Lima.

Governo presente

Ao longo dos últimos três anos e meio, o Governo tem investido no município, com destaque para o melhoramento da distribuição de água, por meio do Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre), em parceria com a Prefeitura, bem como a pavimentação de ruas e melhorias de ramais e pontes na zona rural.

Além disso, uma das principais obras em andamento no Acre se encontra em Brasileia. O Anel Viário vai encurtar caminhos, facilitando o transporte de mercadorias, as exportações e importações para os países vizinhos, para a Costa Leste dos Estados Unidos, a China e outros locais do mundo. A obra consolidará Brasileia como um município economicamente estratégico para o Brasil.