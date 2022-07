Gladson exonera 12 e nomeia outros 8 para cargos em comissão do seu Governo

O governador Gladson Cameli (Progressistas) realizou novas mudanças no seu Governo. Na edição do Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (11), o chefe do Executivo fez 12 exonerações e nomeou 8 novos cargos em comissão.

Entre os exonerados está, além da secretária adjunta de Saúde Adriana Lobão, a escrivã de Polícia Civil, Danielle Prado.

Há ainda demissões de quadros efetivos que passaram por processo disciplinar e tiveram como punição a perda do cargo, a exemplo do professor Nilton Cunha, e agente administrativa da Sesacre, Francisca Ivanir.

Também consta no Diário desta segunda, o decreto que designa o diretor da Secretaia de Direitos Humanos, Andr Gustavo Crespo, para responder pela pasta até o dia 28 de julho.