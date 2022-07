Gladson vai a Brasília se reunir com União Brasil para manter aliança, diz site

O governador Gladson Cameli está em Brasília, onde participa, nesta quarta-feira (27), da convenção nacional do seu partido, o Progressistas.

A informação da agenda foi repassada ao ContilNet pelo porta voz do Governo, o jornalista Jefson Dourado.

De acordo com o site A Tribuna, o governador deve aproveitar a viagem para se reunir com o presidente do União Brasil para tentar manter o deputado Alan Rick como seu vice e o partido na sua base.

A implosão com o partido presidido pelo senador licenciado Marcio Bittar ocorre após o anúncio de Alan Rick (União Brasil) como vice de Gladson na disputa pela reeleição.

Ocorre que, até então, a esposa de Marcio, a professora Márcia Bittar, era a indicada para vice.

As informações até agora não confirmadas são de que Bittar vai lançar seu nome ao Governo, o que poderia inviabilizar Alan na chapa de Gladson.

O rompimento entre os dois, que sempre foram aliados, já rendeu o pedido de exoneração de Edson Siqueira, indicado de Bittar na diretoria da Fundação Garibaldi Brasil. O mesmo deve ocorrer com outros cargos de confiança da alçada do senador.