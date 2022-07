Gol nos acréscimos garante título para o Imperador Galvez

Um gol nos acréscimos, anotado pelo atacante Venícius, deu ao Imperador Galvez o título de campeão acreano de futebol sub-20. O duelo decisivo foi disputa na tarde deste sábado (2), no estádio Florestão, com a presença de bom público.

Campanha

Após um início de competição entre altos e baixos, o Imperador Galvez reagiu e conseguiu excelente arrancada na competição e conquistou o título estadual da categoria com quatro vitórias e três empates. O clube ainda marcou 15 gols e sofreu apenas 4.

Vaga na Copinha

Com o triunfo diante do Morcego, o Imperador Galvez carimbou vaga nas competições nacionais do próximo ano: Copa São Paulo de Futebol Júnior e Copa do Brasil Sub-20.

Jogo

Os dois times fizeram um jogo muito estudado e com pouquíssimos espaços e oportunidades de gols, principalmente no primeiro tempo de partida. O Imperador Galvez fez algumas investidas pelo lado direito de ataque, mas tinha dificuldades nas finalizações. Por outro lado, o Morcego tentava encaixar uma bola entre a defesa do Imperador, mas sem sucesso.

Na etapa complementar, a panorâmica era praticamente a mesma, mas, aos poucos, o time andiraense passou a dominar as ações e a criar oportunidades de gols. Numa delas, após cruzamento, o atacante Luiz chegou atrasado para empurrar a bola para a rede imperialista. Na outra grande, o goleiro Rikelmo salvou à queima roupa testada do volante Rodrigo, após bola parada.

Com a partida se encaminhando para as penalidades, fez valer a máxima do futebol: “quem não faz leva”. Bola na grande área do Morcego, a defesa andiraense não cortou e o meia Thalis deu um leve toque sobre o goleiro Borges para a conclusão do atacante Vinícius para a rede do Morcego. Festa imperialista nas arquibancadas do estádio Florestão.

Sem forças para reagir, o Morcego teve ainda dois minutos para tentar alguma coisa, mas já era tarde e a taça de campeão ficou com o Imperador Galvez.