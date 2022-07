GP da Áustria: Leclerc coloca Ferrari no topo na casa da RBR

As arquibancadas laranjas estavam prontas para festejar o holandês Max Verstappen. Só que Charles Leclerc deu o tom vermelho da Ferrari para o GP da Áustria. Neste domingo, o piloto monegasco voou em Spielberg, casa da RBR, e conseguiu três ultrapassagens no atual campeão mundial para conquistar a terceira vitória na temporada 2022 da Fórmula 1. Lewis Hamilton, da Mercedes, herdou a terceira posição no pódio depois de um pequeno incêndio no motor ferrarista de Carlos Sainz.

Leclerc teve o carro mais eficiente durante quase todas as 71 voltas em Spielberg, mas revelou o medo de perder a primeira posição nas últimas voltas por causa de um problema no acelerador. Ao receber a bandeira quadriculada, o piloto ferrarista pôde sorrir aliviado. A vitória no GP da Áustria foi a quinta da carreira de Leclerc e a terceira nesta temporada, voltando ao topo depois de vencer o GP do Bahrein e o GP da Arábia Saudita.