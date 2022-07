Homem tem dedos decepados a golpe de terçado após crise de ciúmes em Rio Branco

Gustavo Braga da Silva, 30 anos, foi ferido a golpes de terçado após um ataque de ciúmes, na noite desta sexta-feira (8), na Travessa da Vertente, no bairro Vitória, parte alta da cidade de Rio Branco.

Segunda informações da polícia, Gustavo estava com “amigos” em via pública usando entorpecentes, quando uma mulher que também estava usando drogas começou a dançar para a vítima. Um dos “amigos” de Gustavo começou a discutir com o homem dizendo que ele “estava querendo se achar”, porque a mulher estaria “se insinuando” para ele.

O “amigo”, movido por ciúmes, pegou um terçado e deu três golpes em Gustavo, que foi ferido com um golpe na cabeça, um no ombro e outro na mão que acabou decepando dois dedos e cortando os outros da mão direita da vítima. Após a ação, o acusado fugiu do local.

Populares ajudaram o homem e acionaram ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância básica para atender a vítima e depois de estabilizar o quadro de Gustavo, que em seguida foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais militares do 3° Batalhão estiveram no local, pegaram as informações e as características do autor do crime, fizeram ronda ostensiva na área, mas ninguém foi encontrado.

O caso será investigado por agentes da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).