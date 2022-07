IBGE diz que população brasileira que se define preta ou parda já é de 56%

Dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgados na última sexta-feira (22) revelam que, em dez anos, cresceu no país o total de brasileiros que se autodeclaram pretos e pardos.

No mesmo período, a população do país aumentou 7,6% e o total de brasileiros é agora de 212,7 milhões e deste total 32% se declaram pretos e quase 11% se declaram pardos, nomenclatura usada pelo IBGE.

Os números são de pesquisa de domicílios do IBGE e revelam também que em números atualizados, pretos e pardos representam, agora, 56% da população. Já o percentual de pessoas que se declaram brancas caiu para 43%.

A pesquisa também analisou outros aspectos, como a idade dos brasileiros. Entre 2012 e 2021, o total de pessoas com menos de 30 anos caiu 5,4% e, ao passo em que vai crescendo, a população brasileira também vai envelhecendo.

Em 2012, o grupo de brasileiros que tinham 30 anos ou mais representava 50% da população e, em 2021, esse número saltou para 56%. Nesse intervalo de dez anos, aproximadamente 9 milhões de brasileiros também entraram para o grupo de quem tem 60 anos ou mais. Essa turma mais velha representava 11,3% da população em 2012 e 14,7% em 2021.

A população idosa aumentou em todas as regiões do Brasil, mas o Rio de Janeiro é o estado que concentra o maior número. Na Zona Norte da capital, muitos se concentram em uma quadra, todas as manhãs, para exercitar o corpo e o astral.

As mulheres são maioria no Brasil; representam 51% da população. A pesquisa mostra, no entanto, que a diferença aumenta conforme a faixa etária avança. Entre os brasileiros com 60 anos ou mais são, aproximadamente, oito homens para cada dez mulheres.