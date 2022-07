Idaf abre licitação de pregão eletrônico para fornecimento de material permanente

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado Do Acre (Idaf) abre licitação de pregão eletrônico 234/2022, por Sistema de Registro de Preços (SRP), para contratação de empresa para o fornecimento de material permanente: Barcos de Alumínio, Motores de Popa, Moto Poda, Moto serra, Pulverizador Costal Manual, Pulverizador Motorizado, Caixa de som Portátil Amplificada, Aparelho de GPS Portátil à Prova D’Água e Scaner Fotográfico De Mesa, de acordo com as especificações mínimas indicadas neste termo de referência, para atender as necessidades do Instituto de Defesa Agropecuário e Florestal IDAF/AC em todas unidades do Estado do Acre. Natureza do objeto: compras.

Data de abertura: 04 de julho de 2022, 09:15.

Confira mais no Portal de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), na aba pregão eletrônico.