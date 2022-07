III Campeonato Fisiculturismo Acreano está com incrições abertas; veja como participar

No dia 20 de agosto o Acre será palco de mais um campeonato de fisiculturismo. Promovido pela Federação Acreana de Fisiculturismo e Fitness (WBPF/AC), o III Campeonato Fisiculturismo Acreano acontecerá na Universidade Uverse e está com incrições abertas.

As incrições estão no terceiro lote custando R$ 400,00 e podem ser feitas até o dia 31 de julho, diretamente com o presidente da WBPF, Erivaldo Mota, pelo telefone 68 9978-2143.

Ao todo, são seis categorias: Senio, Classic, Culturismo, Men’s Physique, wellness e bikini.