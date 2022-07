Instituto Socioeducativo do Acre abre pregão presencial para prestação de serviço de alimentação pronta

O Instituto Socioeducativo do Estado do Acre (ISE) abre licitação de pregão presencial 062/2022, por Sistema de Registro de Preços (SRP), para registro de preço para eventual e futura contratação de empresa para prestação de serviço com o fornecimento ininterruptos de alimentação pronta, abrangendo café da manhã, almoço, jantar e ceia, composto de pratos variados diariamente com base no cardápio, apresentado pelo instituto, acondicionado em embalagem térmica individual ou em bandejas a serem servidas no Centro Socioeducativo de Feijó (AC) e aos adolescentes que necessitam ser apresentados em oitivas, audiência, entre outros tipos de deslocamentos, nos demais municípios do Estado do Acre, incluindo outras necessidades de alimentação, quando houver. Natureza do objeto: compras.

Data de abertura: 11 de julho de 2022, 07:30.

Confira mais no Portal de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), na aba pregão presencial.