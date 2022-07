Inter x São Paulo: veja onde assistir, escalações, desfalques e arbitragem

Tempo Real: o ge acompanha todos os lances do jogo (clique aqui para acessar).

Mano Menezes segue com vários desfalques, mas Wanderson retorna de lesão muscular na coxa esquerda e fica como opção para o decorrer da partida. Rodrigo Moledo, que foi preservado na Arena da Baixada, se credencia a ser novamente o parceiro de Gabriel Mercado na zaga. Moisés está em negociação com o CSKA, da Rússia, mas segue à disposição e encara o São Paulo .

Provável escalação: Daniel; Heitor, Rodrigo Moledo, Gabriel Mercado e Moisés; Gabriel, Edenilson, Carlos de Pena, Mauricio e Pedro Henrique; Alemão.

Rogério Ceni terá mais desfalques contra o Inter: Jandrei e Leo, que se machucaram contra o Fluminense, não jogam. Miranda, que tinha expectativa de voltar ao time nessa partida, também não. Devem voltar ao time titular Welington, Gabriel Neves e Rodrigo Nestor, que começaram o duelo do fim de semana no banco.

Provável escalação: Thiago Couto, Igor Vinícius, Diego Costa, Luizão e Welington; Pablo Maia, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor, Igor Gomes; Luciano e Eder.

Quem está fora: Reinaldo (estiramento na coxa) Alisson (entorse no joelho direito), Andrés Colorado (lesão no reto femoral direito), André Anderson (dores musculares), Walce (recuperação de cirurgia), Caio (cirurgia no ligamento cruzado do joelho direito), Luan (cirurgia no adutor esquerdo), Arboleda (cirurgia no tornozelo esquerdo), Miranda (dores musculares), Léo (edema na coxa direita), Jandrei (pancada nas costas), além de Calleri e Patrick (suspensos).