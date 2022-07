Jovem é morto por padrasto a facadas na frente de mãe em MS

De acordo com o boletim de ocorrência, crime aconteceu quando Luan teria chegado a casa de sua mãe pedindo para dormir, a mulher permitiu que ele pernoitasse, no entanto, em um quarto na área externa.

Durante a discussão, o padrasto do rapaz teria entrado em luta com o jovem, derrubando-o no chão e em seguida, o esfaqueando com uma faca que carregava na cintura. Após o crime, o homem fugiu.