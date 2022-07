Kelly Kley traz as candidatas a Rainha do Rodeio, Festa Peão de Boiadeiro e aniversariantes; confira

Sugestões: [email protected]

CONHEÇA AS 16 SEMIFINALISTAS A RAINHA DO RODEIO

Na segunda-feira, aconteceu a escolha das 16 semifinalistas a Rainha do Rodeio da Expoacre 2022. No sábado (16), em uma mega festa do Peão do Boiadeiro, acontece a escolha das 10 finalistas. As top 10 vão concorrer ao titulo no dia 23, em frente ao Palácio Rio Branco.

GLAMOUR

No glamour desta seman,a a assessora parlamentar Mirla Sales arrasando em recente evento na capital.

GLAMOUR

Também no glamour, a empresaria Joelma Severo, em Nova York, mostrando charme e elegância.

ELANCE MATRIMONIAL

Samarah Motta e Jacob Melo disseram sim em uma bela cerimonia realizada em João Pessoa. Toda felicidades ao casal!

Foto: Gleison Dias

ELANCE MATRIMONIAL II

Quem também disse sim, foi o casal Porcino Saldanha e Edileusa Saldanha, no sábado, 02 de julho, em uma emocionante cerimônia na Igreja Batista Moriá. Muitas felicidades!!!

1 ANINHO

Os empresários e odontólogos Rodrigo Lima e Sabrina Ricciardi reuniram amigos e familiares para os parabéns de 1 aninho da primogênita, Antonella, na área de lazer do residencial Ecoville.

MUSE

Conheça o novo espaço de beleza da capital acreana, Muse salão e café. Confira todos os serviços oferecido. O espaço está localizado na Galeria Rio na rua Rio de Janeiro 1411.

TIFFANY TOYAMA – foto 29 e 30

Além das belas maquiagens, Tiffany Toyama usa técnica para fazer o moreno iluminado e ruivo sem descoloração, utiliza apenas oxidante.

Benefício: menos agressão ao fio devido a não utilização de pó descolorante, fácil manutenção e menos desbote

É utilizado um mix de tintas e oxidante para alcançar o resultado e é necessário teste de mechas e avaliação do fio.

Não perca tempo, marque uma avaliação! Tiffany Toyama atende no Muse.

Contato: 68 – 99982-0138

NIVER

No domingo (10), a querida empresaria Socorro Jorge apagou mais uma velinha, querida por todos recebeu varias mensagens e na segunda (11) o carinho em uma festa no seu restaurante Point do Pato. Parabéns queridona!

NIVER II

Quem apagou velinha na terça-feira (12) foi a alegre e radiante empresaria, Záyra Ayache. A coluna deseja os parabéns e tudo de melhor!

VIA VERDE SHOPPING

O evento “Férias: Mundo Encantado dos Unicórnios” chegou ao Via Verde Shopping na sexta-feira, 8, e vai até o próximo domingo, 17. Serão dez dias de diversão para a criançada, com oficinas de artes, pintura facial e contação de histórias.

As ações gratuitas ocorrem ao lado da loja Marisa. As inscrições podem ser feitas por intermédio do link: https://oferta.viaverdeshopping.com.br/unicornios e as atividades serão realizadas das 16h30 às 19h. Para quem puder contribuir, 1kg de alimento não perecível pode ser entregue no início da atividade.

Para quem deseja ter uma experiência a mais, há também a opção de participar do evento pago que ocorrerá na Praça de Alimentação. “Os unicórnios são seres lúdicos e as crianças gostam muito, por isso essa temática. Tem atividade para curtir muito no shopping”, finaliza o gerente de marketing Vinícius Teixeira.

ARRAIAL DEFENSORIA PÚBLICA

Prepara o chapéu e a roupa caipira que dia 22 de julho acontece o terceiro arraial da Defensoria Pública do Estado.