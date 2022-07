Latam diz que carga de Doutor Raiz foi extraviada; saiba o que empresário acreano vai fazer

O empresário Raimundo Nonato Pereira da Silva, mais conhecido no Acre como doutor Raiz, continua sem solução para o problema do sumiço da carga com mercadorias enviadas à São Paulo no dia 10 de junho. Por meio de nota, a Latam Cargo esclareceu que a carga enviada para São Paulo foi extraviada durante o transporte terrestre, mas doutor Raiz não acredita no posicionamento da empresa e deverá acionar a justiça nos próximos dias.

Na resposta enviada ao ContilNet por email, a companhia diz que “lamenta pelos transtornos causados ao cliente e informa que disponibilizou um novo frete sem custo para que a mercadoria seja entregue. A nova carga será entregue pelo cliente neste domingo, dia 10/07, para então ser transportada aos destinatários”, afirma Latam Cargo.

Doutor Raiz já comprou a passagem para resolver a situação pessoalmente em São Paulo e não descarta acionar a justiça pelo constrangimento causado, além do prejuízo. “Eu tenho que agradecer ao ContilNet. A Latam passou a me tratar diferente depois que minha história foi contada, mas não acredito que a carga tenha sido extraviada”, disse.

Para o empresário acreano, muito conhecido no ramo dos produtos naturais e plantas medicinais, a carga está retida. “Tenho quase certeza que essa situação tem a ver com o rompimento da Latam com a Brix, porque outros empresários colegas daqui do Acre passaram pelo mesmo problema”, afirmou.

Doutor Raiz disse que após a publicação da matéria no ContilNet, ele recebeu inúmeras ligações de apoio, de políticos renomados, advogados amigos e dos próprios clientes que ligaram fazendo ameaças. “Muita gente veio se desculpar, porque entenderam que o problema não foi ocasionado por mim. Elas entenderam que é um problema muito maior”, disse aliviado por ter reestabelecido a sua tranquilidade.

Na sexta-feira (8), após comunicar a Latam que faria o envio de uma encomenda grande, doutor Raiz recebeu a proposta da cortesia por parte da companhia. “Essa é uma situação que vou cuidar pessoalmente, vou me reunir com todos os prejudicados e não descarto a possibilidade de entrar na justiça numa ação conjunta”, finalizou.