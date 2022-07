Mais de 500 servidores da Secretaria de Educação podem ter pagamentos suspensos

A Secretaria de Estado de Educação do Acre (SEE) publicou uma extensa lista no Diário Oficial desta quarta-feira (6) com mais de 500 servidores da pasta que estão com pendências na realização da atualização cadastral, obrigatória para todos o servidores.

Os listados tem até o dia 15 de julho para comparecer à Coordenação de Vida Funcional da SEE ou na Representação da SEE de seu respectivo município, para cumprimento da obrigação.

Caso o servidor não faça a atualização, poderá ter o salário de agosto bloqueado.

Confira a lista: