Maraísa diz que mãe de Marília Mendonça a ajudou a voltar a trabalhar

Ela pontuou ainda que esse foi um dos momentos de maior sofrimento da mãe de Marília. “É uma luta que, eu sei, você precisa enfrentar todos os dias”, pontuou a cantora.

O desabafo faz parte de um especial em homenagem ao aniversário de Marília Mendonça, que completaria 27 anos nesta sexta-feira (22/7). Dona Ruth também aparece no especial e faz revelações sobre a relação dela com a dupla.

“Depois do acidente, essa é a primeira vez que estou encontrando as meninas. Hoje, eu me emocionei muito aqui. Estava com muita saudade delas”, entregou a influenciadora.