Menino de 2 anos é encontrado vagando sozinho após perder pais em ataque nos EUA

Irina Colon ajudou a cuidar da criança até que a família fosse encontrada. Aiden agora está sob os cuidados dos avós maternos. Uma vaquinha virtual criada por Colon para ajudar a família já havia arrecadado mais de US$ 2 milhões (aproximadamente R$ 11 milhões) até a manhã desta quarta-feira (6).

Remember this little boy found wandering alone after #HighlandPark parade? We’ve just found out why… both his parents were killed💔

A fundraiser has been started for Irina and Kevin McCarthy’s 2-yo son Aiden as he grows up without them

Link: https://t.co/qKc4mOVX2t @cbschicago pic.twitter.com/7fxYE3OoS4

