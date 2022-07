Motorista supostamente embriagado perde o controle em curva e capota em estrada do Acre

O motorista Paulo Leandro Feitosa Lima, de 35 anos, foi vítima de um grave acidente de trânsito na noite deste domingo (10), próximo à Vila do Incra, no km 28 da Rodovia AC-10, na estrada de Porto Acre, no interior do estado.

Segunda informações de uma testemunha, Paulo trafegava no sentido Porto Acre/Rio Branco em um carro modelo Fiat Argo de cor cinza, quando perdeu o controle do veículo em uma curva da estrada e acabou capotando, indo parar em um pequeno morro na lateral da pista.

Com a força do impacto, o veículo ficou totalmente destruído e com as rodas para cima. O condutor ficou com uma fratura no joelho direito e com escoriações no braço direito. Ainda segundo a testemunha, Paulo apresentava um odor etílico.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que destacou a ambulância da Vila do Incra para atender a vítima do acidente, onde foi avaliado o quadro clínico. Paulo teve uma fratura no joelho e em seguida foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

O Policiamento de Trânsito também esteve no local do acidente e a área foi isolada para o trabalho da perícia. Após os procedimentos de praxe, o veículo foi removido da lateral da pista por um guincho.