Mulher leva facadas nas costas após discutir com homem no bairro 6 de Agosto

A moradora de rua Maria de Fátima Pereira da Silva, 41 anos, vulgo “Calanga”, foi ferida a golpes de faca enquanto caminhava em via pública na tarde desta sexta-feira (8), nas proximidades do Mercado da Seis de Agosto, no bairro 6 de Agosto, na reunião da Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Maria de Fátima estava caminhando em via pública na companhia de outro morador de rua idenficado como “Capixaba”, quando os dois acabaram se desentendendo e houve uma discussão entre eles.

O homem, em fúria e de posse de uma faca, golpeou a vítima por duas vezes nas costas. Mesmo ferida, a mulher correu até às proximidades da caixa d’água da Seis de Agosto, na travessa Outono, e pediu ajuda. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que enviou uma ambulância de suporte básica. Os socorristas prestaram o atendimento e encaminharam a vítima em estado de saúde grave ao pronto-socorro de Rio Branco.

Policiais militares do 2° Batalhão estiveram no local e realizaram ronda ostensiva e conseguiram prender “Capixaba” caminhando em via pública e agora ele responderá pelo crime.

O caso será investigado por agentes da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).