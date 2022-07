Nayara Vilela é atração confirmada no show do cantor Alexandre Pires em Rio Branco

Zamigas Christiane Souza, Marina Ernesto, Claudia Souza e Margareth Lamas trocando figurinhas em recente evento social.

SHOW CONTILNET

Portal @contilnetnoticias sempre inovando, este ano na Expoacre 2022, em parceria com a @sanfilmes, fará transmissão ao vivo das nove noites do evento, pelo canal do youtube, instagram e facebook, com uma equipe de responsa, apresentando minimamente tudo que acontece na maior feira do Estado.

Parabéns antecipados ao graduando em publicidade Yure Ferreira, aniversariante do próximo domingo, 31, com desejos de vida longa e muiiito sucesso.

PARABÉNS MPAC

Parabéns ao Parquet acreano pelos 59 anos de criação, comemorados na terça, 26, em sessão solene com palestras sobre a sua trajetória, além da inauguração da Biblioteca Virtual.

RAINHA DO RODEIO

Em concurso bastante acirrado promovido pelos colunistas sociais Gigi Hanan e Roberta Lima, no último sábado, concluindo a 3ª etapa do certame, a estudante Sarah Aiache foi eleita a rainha do rodeio da Expoacre 2022. Parabéns e sucesso.

Ontem, 27, os vivas foram para a adolescente Sara Rosas que comemorou a data em família. Vivas, vivas!

VIVA ALLINE

No último sábado, a bela nutri Alline Feltrin para festejar sua idade nova recebeu um elenco de convidados especiais em festa sensacional, onde a tônica da noite foi, “celebrar o agora”. Parabéns!

Para o porta-retrato, belo clik de Silvia Moura que curte dias especiais por Gramado-RS.

Quarta, 27, iluminada para a empresária Dora Marinho que rasgou folhinha no calendário solar. Na foto, Dora ladeada e muito paparicada pelas filhas Talita, Priscila e Nádia, em momento café da manhã com parabéns pra você. Felicidades.

EXPOACRE 2022

Muito assertiva a ideia do governo do Estado, para conter o aumento de casos de covid19, baixar decreto quanto as medidas sanitárias a serem exigidas durante os nove dias da Expoacre 2022.

ATENÇÃO

Para que você, visitante tenha acesso as dependências do Parque de Exposições, será preciso apresentar o comprovante de vacina com esquema vacinal completo; usar máscara durante o tempo de permanência e circulação pelo Parque e, no caso de não estar vacinado, apresentar exame feito 24h antes do evento, com resultado negativo para a doença. Show de bola!

A Destak Promoções e Eventos que traz o show do Nego Veio2, dia 9 de setembro no estacionamento do Arena da Floresta, confirmou o pós-show das 0h às 02h30min, com a cantora local Nayara Vilela, dando sequência a animação do baile do cantor Alexandre Pires. Vai ser top demaissss!