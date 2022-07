Nayara Vilela e Gil Cantor agitam a Festa do Peão de Boiadeiro em Rio Branco; veja mais

FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO

Acontece neste sábado, nos domínios do Gran Reserva, às 20h, com animação de Nayara Vilela e Gil Cantor a festa do peão de boiadeiro. Na ocasião, nova seletiva acontece para a escolha das top 10 ao título de Rainha do Rodeio da Expoacre 2022. Segura peão!

Em andanças pelas terras do Tio Sam, registro do casal Jorge Farias e Joelma Severo em New York.

No Velho Mundo

Curtindo o velho mundo e seu verão europeu, casal Ricardo e Nathália Martins com os filhos Manu e Rafael. No roteiro do casal, passeios por Portugal, Itália, Espanha, entre outros.

Casal chique e elegante, Rafaela Anselmi e Johnatan Costa em momento casório na Capital paulista.

A segunda, 11, foi de festa para Vanusa Rodrigues, que amanheceu em ritmo de idade nova.

TONHA

Em cartaz nesta sexta, sábado e domingo, às 19h30min, na Usina de Artes João Donato, a 2ª temporada do monólogo Tonha, interpretada pela atriz Catarina Cândida.

Parabéns com desejo de muiiiito sucesso à Amanda Anaissi, a mais nova odontóloga da city.

Em sua posse na manhã da terça, 12, como senadora, Maria das Vitórias na companhia do primogênito, João Tota Filho.

Viva Zayra Ayache

Na noite desta terça, 12, empresária Zayra Ayache reuniu amigos no Elcio Restaurante para festejar seus 51 anos. A anfitriã era pura felicidade, juntamente com o marido Auricélio e o filho Gabriel. Vivas!

Trintou

Odontóloga Bruna Aragão Cavalcante recebeu convidados na noite da quarta, para celebrar em grande estilo seus 30tão. Parabéns e felicidades.