Nos primeiros 17 dias de julho Acre já registrou mais de 400 focos de queimadas

De acordo com o relatório técnico de Monitoramento de Focos de Queimadas e Qualidade do Ar no Estado do Acre, feito pelo Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (CIGMA) e pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi), do dia 01 ao dia 17 de julho, foram registrados 401 focos de queimadas no estado, segundo o Satélite (S-NPP). Os municípios de Feijó e Rio Branco apresentaram maior percentual.

Ainda de acordo com o Satélite (S-NPP), do dia 01 de janeiro, no início do ano, até o dia 17 de julho, foram registrados 1.122 focos de queimadas. Durante esse percurso, o município de Xapuri apresentou o maior percentual atingindo 12,8%, com o total de 144 focos. Em seguida vêm os municípios de Jordão atingindo 11,1% com o total de 125 focos e Rodrigues Alves, atingindo 9,3% com 105 focos (INPE, 2022).

Os municípios de Xapuri, Capixaba, Brasileia, Epitaciolândia, Rodrigues Alves, Cruzeiro do Sul, Bujari, Plácido de Castro, Rio Branco, Mâncio Lima e Senador Guiomard registram o maior número de focos por km² em seu território, de acordo com o Satélite de Referência (AQUA), ou seja, maior densidade de ocorrência em relação aos demais municípios. Sendo assim, esses municípios tornam-se prioritários para monitoramento e ações de combate, e controle de queimadas e incêndios florestais.

Foram registrados 266 focos de queimadas segundo Satélite de Referência (AQUA), 1.122 focos detectados pelo S-NPP Tarde /375 m, 1.336 focos detectados pelo NOAA-20/VIIRS 375m (INPE, 2022).