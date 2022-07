”Nós vamos ganhar no primeiro turno”, diz Petecão ao lançar candidatura em convenção

Em clima de grande festa e na presença de mais de 5 mil pessoas, a convenção do PSD, PROS, PTB e Avante lançou oficialmente a candidatura ao Governo de Petecão, tendo Tota Filho como vice e Dra Vanda Milani como candidata ao Senado.

A chapa com os candidatos proporcionais também foi apresentada e o evento contou ainda com a participação da senadora Maria das Vitórias, que ocupou vaga de Petecão, que se licenciou para o período de campanha e eleição. A senadora é mãe de Tota Filho.

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressistas), também compareceu.

Tota Filho discursou falando de seu orgulho de estar ao lado de Petecão. “Graças ao seu trabalho, seu jeito humilde, constrói sua carreira subindo cada degrau, vencendo, assim como vai vencer esse próximo desafio. Há anos, nós estamos nos preparando para esse momento. Rodamos esse Estado de ponta a ponta ouvindo os anseios da população. Nosso Estado não pode errar mais e a solução está aqui!”.

Dra Vanda Milani, que carregará o número 9000, foi aclamada pela militância. “Cada semblante e par de olhos que brilham aqui na nossa frente são a certeza que juntos, Petecão, Tota, Vanda e nossos deputados mudarão a historia do nosso Acre, e é acreditando na nossa estrela guia, que está lá na nossa bandeira do Acre, que hoje não tem tanto brilho, mas há de brilhar com Petecão em nosso Governo”, disse Vanda relembrando a trajetória de Petecão, garantindo que ele está preparado para estar no Executivo e “trazer tudo que esperamos há tantos anos, sem picuinhas, olhando para nossa gente”.

Animado, Petecão chegou acompanhado de uma grande militância e garantiu que vai ganhar a eleição no primeiro turno.

“É uma satisfação muito grande chegar a esse momento depois de ter percorrido os 22 municípios do Acre na construção do nosso Plano de Governo”, disse entusiasmado em conversa com o ContilNet.

Em seu discurso, ele agradeceu à militância, Bocalom, os servidores da Prefeitura e os companheiros de chapa: “Esse dia vai ficar marcado para a história”.

“Muita gente não veio por medo de perder seus empregos e cargos, e eu entendo isso, recebi muitas ligações de apoio dessas pessoas”, disse.

A senador Maria das Vitórias, se disse emocionada por estar homologando a candidatura do filho, mas direcionou seu discurso às mulheres. “É emoção demais, com mais de 7 décadas aqui em cima deste palco para vibrar, homologar essa candidatura já vitoriosa. Somos mulheres que precisamos cada dia mais saber que lugar de mulher é onde ela quiser. Então, às candidatas mulheres, sigam em frente e lutem pelos nosso direitos, junto com o nosso governador. Se ele fraquejar, nos temos capacidade de fazer nossas reivindicações e colocar o governador em seu lugar”.

Por vídeo, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, mandou um recado:

“A partir de hoje lançamos essa jornada. Que alegria estar mandando essa mensagem a vocês, se tem algo que emociona é ver um Estado como o Acre, cheio de desafios. Ter Petecão governador para superá-los. Estamos muito envolvidos nesta campanha. Muito obrigado, Petecão, pelo que você faz pelo Acre, pela sua história, e boa sorte”.

Confira as chapas da aliança:

Para a Câmara Federal são 9 nomes: Jesuíta Arruda, a vereadora Lene Petecão, Rosana Nascimento, Suelen Carlos, Clerton Souza, Juarez Leitão, Francisco Piyãko, Gessi Capelão e Moisés Medeiros.

Para deputados estaduais, são 25 nomes: Eduardo Ribeiro, Experidião Taxista, Heitor Júnior, Isaac Piyãko, Jeferson Pururuca, José Augusto, Judson, Kassio Araújo, Márcio Bernardo, Marquinhos, Mário Marcelo, Pablo Bregenge, Raimundo Pinheiro, Rubens Ver, Romano Gouvêa, Paulo Ximenes, Weber de Lima, Aline Nicole, Ana Cunha, Celia Mendes, Fátima Maciel, Janaina, Joice Nobre, Maria de Nazaré e Yael Saraiva da Assembleia de Deus.

Com a realização da convenção, as legendas já podem solicitar o registro das candidaturas.