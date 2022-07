Acre tem a 4ª internet mais lenta do país, diz pesquisa

Entre parte dos usuários de internet do Acre, os comentários sobre a velocidade de download, upload e navegação do serviço não são os melhores. Nos últimos dias, o site Minha Conexão, um portal que oferece aos usuários um medidor de internet, elaborou um ranking que lista estados com a internet mais rápida. Entre as mais lentas, o Acre aparece em quarto lugar no mês de abril deste ano.

A lista, além de classificar os estados com internet mais rápida, também classifica as cidades e os provedores que oferecem os serviços. Entre os estados mais rápidos estão Mato Grosso, com 159,47 Mbps, Piauí com 158,08 Mbps, Goiás com 132,48 Mbps e Rio de Janeiro com 124,78 Mbps.

Entre os mais lentos estão Sergipe com 49,86 Mbps, Roraima com 53,25 Mbps, Alagoas com 54,29 Mbps e Acre com 58,64 Mbps. Entre as capitais, Rio Branco aparece em 12º lugar no ranking, com 120.19 Mbps.

Velocidade da internet

A velocidade de download e upload da internet depende de uma série de fatores, incluindo a tecnologia usada para transmissão, pacote de dados contrato, potência do sinal e os equipamentos de roteador, modem, repetidor de sinal e outros.

Além disso, a cidade do usuário também influencia na conexão, sendo que nas capitais costumam apresentar maior estabilidade e menor latência se comparado com a banda larga disponibilizada nos municípios, com exceções de algumas cidades.