Ódio entre Zezé Di Camargo e Luciano vem à tona após áudio vazado

Uma polêmica foi solta na segunda-feira (20/06) pelo colunista Leo Dias. Na ocasião, a pessoa em questão seria um empresário do ramo sertanejo musical, que falou em um grupo sobre a confusão entre Simone e Simaria, deixando sobrar até para Zezé Di Camargo. De acordo com indivíduo, que trabalha em uma grande produtora e não teve seu nome revelado, o sertanejo e o irmão se odeiam. Mas, diferentemente da dupla Simone e Simaria, ele é absurdamente discreto quanto as desavenças com o companheiro de palco.

“Não tenho nada a ver com a briga das duas. Zezé Di Camargo e Luciano se odeiam, mas cumpriram todos os contratos cantando juntos. Bruno e Marrone se odeiam, mas cantam juntos, entende? Esses cães, nenhum, não gostam de ninguém”, disse ele na gravação. “Agora, não vir cantar com o cachê lá em cima. Êpa, espera aí. Cachê é R$ 400 mil, R$ 200 é custo, nota fiscal, banda, carreta. Já era. Que a banda vem completa. Da outra parte, é R$ 100 de cada um. Vai cantar [Simaria] ou ficar em casa e receber o cachê? Vai se lascar”, continuou.

Em entrevista com o colunista Leo Dias, do jornal Metrópoles, a irmã mais velha da dupla Simone e Simaria comentou sobre a briga que teve com sua dupla no Ratinho. Entretanto, esta não teria sido a única situação em que houve desentendimento entre as duas.

“Foi meu grito de socorro. Tudo que vou fazer, sou discriminada pela Simone. Você tem noção do que é passar 20 e tantos anos da sua vida sendo mandada calar a boca e não ser você mesma?”, relatou a famosa desabafando, causando grande surpresa no público.