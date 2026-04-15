Governo presta assistência a famílias atingidas por chuva em Rio Branco

As equipes estiveram nos bairros João Paulo e Sobral, onde quatro famílias foram diretamente assistidas

Após forte chuva que atingiu Rio Branco na última terça-feira (14), com registro de mais de 50 mm em três horas, a Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) e Defesa Civil Estadual realizou uma ação emergencial de visita e atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade.

As equipes estiveram nos bairros João Paulo e Sobral, onde quatro famílias foram diretamente assistidas. A mobilização ocorreu após a presidência do bairro Sobral acionar o Centro de Referência em Direitos Humanos da pasta, informando que famílias já acompanhadas e cadastradas pela secretaria foram afetados pela chuva.

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O secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, João Paulo Silva, acompanhou as visitas, ao lado do coordenador da Defesa Civil Estadual, coronel Carlos Batista.

“A pedido da governadora Mailza, fomos ao local para assegurar que as famílias tenham o suporte necessário neste momento difícil. Além disso, identificamos outras famílias que também precisam de acolhimento e que serão inseridas na nossa rede de atendimento. Vamos garantir a doação de roupas, leite, massa, fraldas, colchões, água e cestas básicas para minimizar os impactos causados por essa situação”, afirmou o secretário à Agência de Notícias do Acre.

De acordo com o coronel Carlos Batista, a atuação in loco foi realizada após solicitação da SEASDH. “Fomos acionados para acompanhar a situação de perto e prestar o suporte técnico necessário. Tivemos um acumulado de 59 milímetros de chuva em apenas 12 horas em Rio Branco, e esse quantitativo pode ter sido ainda maior, o que acabou ocasionando transtornos em diversas áreas da cidade”, explicou.

Com informações da Agência de Notícias do Acre