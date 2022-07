‘Passarelas’ para animais são instaladas em vias de Manaus

A inauguração das chamadas “passagens de fauna silvestre”, foi feita pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), com apoio da iniciativa privada.

Segundo o órgão, a conectividade de fragmentos florestais é uma ação de extrema importância para a conservação da fauna, especialmente do sauim-de-coleira, espécie endêmica da região de Manaus e em risco de extinção.

As passagens de fauna possibilitam o deslocamento dos primatas entre os fragmentos verdes, permitindo o fluxo gênico, a dispersão de sementes, a manutenção de maiores populações e, consequentemente, o aumento da biodiversidade.

As passagens de fauna silvestre foram construídas nos seguintes locais:

“Esse trabalho é de extrema importância para a conservação do sauim-de-coleira de Manaus, que é uma espécie endêmica da região e está sob o risco de extinção”, disse o diretor de Arborização e Sustentabilidade da Semmas, Deyvon Braga.

As quatro passagens de fauna são frutos da parceria entre a Semmas e a iniciativa privada, como umaa empresa que fez a aquisição de quatro postes e doou para a secretaria, e também a Amazonas Energia, que doou dois postes e disponibilizou a equipe para implantação, assim como o caminhão com cesto aéreo para a instalação das redes.

Outro apoio fundamental para a implantação das passagens de fauna foi o do professor doutor Marcelo Gordo, da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), coordenador do projeto Sauim-de-Coleira, que disponibilizou o material das redes que fazem a conexão entre os fragmentos.