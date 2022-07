Petecão diz que Bittar tem direito de se candidatar: “Mas seria bom tê-lo ao meu lado”

Em declaração feita com exclusividade ao ContilNet, o senador licenciado e candidato ao governo do Acre, Sérgio Petecão, afirmou que se sentiria muito honrado em contar com o apoio de um político como Márcio Bittar.

Mesmo com a chapa já formada, ele não deixou de render elogios ao poder de articulação do presidente do União Brasil no Acre.

“Temos tudo definido, candidato a vice, senadora, mas ter uma pessoa como Márcio Bittar é uma oportunidade muito grande. Márcio tem história e um compromisso muito grande com o nosso estado”, disse.

Petecão afirmou que o direito de se candidatar é legítimo, mas deixou claro que gostaria de contar com o apoio do grupo de Bittar.

