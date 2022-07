PF investiga ataque a carro de juiz que mandou prender Milton Ribeiro

O magistrado comunicou o caso a seu tribunal e ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

O Conselho Nacional de Justiça informou, em nota, que “o Comitê Gestor do Sistema Nacional de Segurança do Poder Judiciário aprovou parecer do Departamento de Segurança Institucional, vinculado ao Conselho Nacional de Justiça, recomendando medidas de segurança que o Tribunal Regional Federal da 1ª Região pode tomar em favor do juiz. O ofício do Comitê foi enviado ao TRF1 nessa quinta (7/7). Não é possível detalhar, neste momento, as ações de segurança a serem adotadas para preservar a segurança do magistrado”.

Até agora, não há informações sobre a autoria do ataque.