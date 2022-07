PM mata irmã durante briga em posto e é presa pelo próprio marido, que também é policial

Uma mulher foi baleada e morta durante uma briga com a irmã, que é policial militar do 7°BPM (São Gonçalo), em um posto de combustíveis localizado no bairro Camarão, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, na manhã deste sábado (2).

Rhaillayne Oliveira de Mello, 23 anos, foi presa pelo próprio marido, que também é PM e chegou ao local e deu voz de prisão à esposa. Rayana Mello morreu no local.

Rhaillayne é policial do 7°BPM e foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios de Niterói.

As duas teriam saído de uma festa no bairro Barro Vermelho e pegaram um carro de aplicativo.

“Elas vieram aqui da outra rua, onde tem vários bares, e elas já estavam discutindo lá. Aqui tem um banheiro e elas vieram aqui para esse banheiro e começaram a discutir, até que aconteceu esse fato lamentável. Só escutei o barulho, muito, muito tiro”, disse Josiane Silva, atendente do posto.

Por volta das 10h, o pai das duas jovens estava no local do crime conversando com os policias. Muito abalado, ele não quis conversar com a imprensa.

O posto de gasolina fica na Rua Francisco Portela, 2.538, para onde o Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 8h. O local é conhecido como ponto de encontro de jovens e adultos, que colocam carro de som e passam a madrugada neste posto.