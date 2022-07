PM prende jovens vendendo droga na Baixada da Sobral em Rio Branco

Altamir Miranda da Silva, 18 anos, e André Felipe Cunha Saldanha, 21, foram presos acusados de tráfico de drogas na noite desta terça-feira (26), no cruzamento das ruas Antônio Boto com a Ary Rodrigues, no bairro Aeroporto Velho, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações do Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO), do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), uma guarnição estava realizando um patrulhamento de rotina, quando visualizou dois jovens em fundada suspeita, na esquina de uma rua, próximo a um ponto de venda de entorpecentes.

Quando a guarnição se aproximou dos acusados, os jovens tentaram se desfazer de duas sacolas plásticas contendo 26 trouxinhas de pasta a base de cocaína e 7 barrinhas de maconha. A guarnição parou e fez abordagem, na revista pessoal nada foi encontrado com os rapazes, mas ao olhar nas sacolas e ver as drogas, foi dada voz de prisão à dupla, que foi encaminhada à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde responderá pelo crime de tráfico de drogas e aguardará as medidas cabíveis.